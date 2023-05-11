Пользователи соцсетей опубликовали видео верхового пожара под Тобольском

В соцсетях появилось видео верхового пожара в Тобольске. Страшные кадры опубликованы в telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия", передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар попал на видеорегистратор автомобиля. На кадрах видно задымленную дорогу, горящий лес, в конце видеоролика видны всполохи огня, поднимающиеся до вершин деревьев. Водитель благоразумно принимает решение развернуть автомобиль и поехать в обратную сторону.

Когда именно был снят видеоролик неизвестно. В МЧС на звонок не ответили. По сообщению автора видео, пожар произошел в 20 километрах от Тобольска.

По данным из открытых источников, накануне новый большой пожар возник между Байкалово и Булашево в Тобольском районе. В тобольском СНТ "Энергостроитель" пожар, который начался еще 7 мая, уничтожил десятки дачных домов и строений.

Сейчас по информации властей региона, ситуация с пожарами стабилизировалась.

По данным Информационного центра правительства Тюменской области, на утро 11 мая в регионе действует восемь лесных пожаров на площади 4 324 га. Два из них локализованы. За истекшие сутки зафиксирован один новый лесной пожар и ликвидировано девять лесных пожаров на площади более 5 083 га.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе насчитывалось 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1 704 га. К 9.00 11 мая их количество сократилось до 11 на общей площади 1 390 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области в течение минувших суток занимались в общей сложности 920 человек, использовалось 167 единиц техники.

Для борьбы с огнем применялись 6 вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели 306 сливов воды общим объемом 1 524 тонны.

В окрестностях населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от действующих в регионе природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование. Организована работа по расширению минерализованных полос.