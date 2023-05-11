На автомобильном заводе Daimler в Германии стрельба: есть погибшие и пострадавшие

На автомобильном заводе Daimler на юге Германии утром в четверг произошла стрельба, СМИ сообщают как минимум об одном погибшем, есть также пострадавшие.

ЧП произошло в помещении завода в Зиндельфингене – пригороде Штутгарта. На место прибыли экстренные службы и силовики, по данным местных властей, сейчас опасность нейтрализована, но по-прежнему не сообщается, что именно произошло.

Издание Stuttgarter Zeitung сообщает, что в здании завода пострадали три человека, один из которых скончался. Еще одного пострадавшего с тяжелым огнестрельным ранением эвакуировали вертолетом.

Сотрудников предприятия эвакуировали, сейчас они ждут у входа на завод, территория которого оцеплена.