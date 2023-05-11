11 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор готов отменить свои постановления по ковид-ограничениям

Роспотребнадзор готов отменить постановления главного государственного санитарного врача РФ по вопросам, связанным с "распространением новой коронавирусной инфекции". Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Будут признаны утратившими силу постановление от 31 января 2020 года о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза ковида в Россию, постановление от 13 марта 2020 года о введении "режима повышенной готовности" для снижения рисков распространения ковида и другие постановления. Этими документами вводились маски, изоляция людей, тестирование на ковид, требования к посещению учреждений и т.п. При этом постановления об обязательной ковид-вакцинации принимались на уровне регионов. После отмены Роспотребнадзором своих постановлений о борьбе с ковидом можно ожидать отмены и этих постановлений.

Действие ковид-ограничений было негласно ослаблено после начала СВО, приостановлено с 1 июля 2022 года, но юридически они действительны по сей день.

Напомним, в условиях ограничений, запретов и массовой ковид-вакцинации смертность в России была огромной и одной из самых высоких в мире. С апреля 2022 года, сразу после того как ограничения были значительно ослаблены или фактически отменены, смертность вернулась к фоновому уровню и больше не превышала его. Интересно, что в США и Европе смертность до сих пор существенно превышает фоновую.

Теги: Роспотребнадзор, ограничения


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