В Тюмени компания "ЛесПаркХоз" выплатила 329 тысяч рублей девочке, на которую упало дерево

Компания "ЛесПаркХоз" выплатила 329 тысяч рублей девочке, на которую упало дерево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"Ответчик выплатил денежные средства законному представителю несовершеннолетней в полном объеме. Они будут потрачены на восстановительное лечение ребенка", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в июле 2022 года во время прогулки у дома 49 по улице Ватутина. Из-за падения дерева девочка получила раны, ушибы, ссадины тела и головы. Также упавшим деревом сломан электросамокат, на котором она каталась. В Областной клинической больнице №2 ребенку оказана медицинская помощь.

В отношении начальника отдела озеленения "ЛесПаркХоз" было возбуждено дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По версии следствия, в период с марта по июль 2022 года обвиняемый не проверил надлежащее выполнение работ, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан и предотвращение падения зеленых насаждений. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.