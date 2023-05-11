Глава департамента МЧС ушел в отставку на фоне свердловских пожаров

СМИ сообщили, что глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, генерал-лейтенант Ринат Еникеев ушел в отставку.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, Еникеев подал рапорт об увольнении по собственному желанию, он был подписан в конце апреля. По данным издания, самого указа об увольнении еще не было, но руководитель департамента уже попрощался со своими сотрудниками.

Один из источников сообщил, что рапорт был написан по рекомендации руководства министерства.

Ранее в СМИ сообщалось, что в марте этого года департамент Еникеева проверял Свердловскую область и пришел к выводу, что регион готов к пожароопасному сезону. Между тем, сейчас Средний Урал оказался охвачен природными пожарами.