11 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

На Камчатке осудили двух военнослужащих за отказ от участия в СВО

В Петропавловске-Камчатском 35 гарнизонный военный суд назначил двум военным по два с половиной года колонии-поселения за отказ от участия в специальной военной операции.

Как сообщила пресс-служба суда, в январе военнослужащие, осознавая объявленную в РФ мобилизацию, отказались от участия в боевых действиях, несмотря на приказ командира воинской части об отправлении на СВО.

Военных осудили по ч. 2.1 ст. 332 УК России "Неисполнение приказа начальника, отказ от участия в военных или боевых действиях".

Ранее Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам колонии общего режима мобилизованного за самовольное оставление части. Мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Однако военнослужащий не прибыл из увольнения 6 ноября с целью временно уклониться от прохождения военной службы.

Теги: камчатка, военные, приговор, сво


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