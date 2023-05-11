11 Мая 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

В Волчанске пьяный водитель сбил ребенка. Мальчик находится в реанимации

В день празднования Победы в Великой Отечественной войне в свердловском городе Волчанск произошло ДТП с участием ребенка. Пьяный водитель ВАЗ- 21099 на высокой скорости сбил мальчика, который от полученных травм оказался в реанимации.

Как сообщают в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным водитель не соблюдал скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и съехал на тротуар, где и шел ребенок.

Помимо того, что водитель не был пристегнут в момент ДТП, медосвидетельствование показало 0,683 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Более того, на автомобиле не было номеров.

После ДТП мальчика доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 37-летний местный житель, имеющий водительский стаж 9 лет, выпил дома и решил добраться на автомобиле до магазина. Сейчас в отношении него проводится проверка.

Теги: Волчанск, реанимация, водитель, мальчик, ребенок, ДТП


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