"Музыканты" сообщили, сколько метров осталось до освобождения Артемовска

Артемовск (ДНР) практически освободили, по прямой до въезда в город осталось около 740 м.

По данным бойца ЧВК "Вагнер", по последним данным, российские силы зачистили квартал вблизи училища и вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе, пишет РИА Новости. Противнику, по словам "музыканта", пришлось отступать за улицу Чайковского, где украинские войска пытаются выстроить линию обороны. При этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций, отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видео, в котором посетовал, что боеприпасы его "музыканты" так и не получили.