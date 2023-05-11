Wildberries оценила в 654 миллиона рублей ущерб от взлома базы данных

Компания Wildberries оценила в 654,5 млн руб. ущерб от взлома своей базы данных и программного обеспечения платформы. По данным Mash, юридический отдел WB уже обратился в полицию.

Сообщается, что злоумышленникам удалось получить доступ к ПО компании и внести изменения в работу системы. В результате в работе приложения случались сбои, посылки могли не отслеживаться, а клиенты не могли оформить заказ.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.