В Тюмени снова сильное задымление. Люди обращаются за помощью к врачам
В Тюмени снова сильное задымление. Как сообщили Накануне.RU в департаменте лесного комплекса Тюменской области, второй день подряд город укрывает плотный смог от действующих пожаров.
"Основными источниками дыма сейчас являются пожары в Свердловской области (на границе с Курганской) и в районе деревни Речкина. На сегодняшний день эти пожары локализованы, ведется работа по дотушиванию. Часть дыма в областную столицу приходит со стороны Успенки, где огонь уже потушен и выполняется окарауливание", - сообщили в департаменте.
В Информационном центре правительства Тюменской области сообщают, что задымление в Тюмени возникло в ночь с 10 на 11 мая из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. Впоследствии, по данным инфоцентра, ветер сменился и дым рассеялся.
Семь жителей региона обратились за помощью в медицинские учреждения из-за задымления 9 и 10 мая. Всем своевременно оказана медицинская помощь.
Продукты горения могут вызвать обострение хронических заболеваний. В случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться к врачу.
Чтобы обезопасить себя от вредного влияния смога, нужно:
- использовать защитные маски,
- пить больше воды,
- пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями,
- по возможности держать окна закрытыми,
- проводить влажную уборку,
- увлажнять воздух,
- промывать нос и полоскать полость рта,
- не рекомендуется ношение контактных линз.