В Тюмени снова сильное задымление. Люди обращаются за помощью к врачам

В Тюмени снова сильное задымление. Как сообщили Накануне.RU в департаменте лесного комплекса Тюменской области, второй день подряд город укрывает плотный смог от действующих пожаров.

"Основными источниками дыма сейчас являются пожары в Свердловской области (на границе с Курганской) и в районе деревни Речкина. На сегодняшний день эти пожары локализованы, ведется работа по дотушиванию. Часть дыма в областную столицу приходит со стороны Успенки, где огонь уже потушен и выполняется окарауливание", - сообщили в департаменте.

В Информационном центре правительства Тюменской области сообщают, что задымление в Тюмени возникло в ночь с 10 на 11 мая из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области. Впоследствии, по данным инфоцентра, ветер сменился и дым рассеялся.

Семь жителей региона обратились за помощью в медицинские учреждения из-за задымления 9 и 10 мая. Всем своевременно оказана медицинская помощь.

Продукты горения могут вызвать обострение хронических заболеваний. В случае ухудшения самочувствия необходимо обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя от вредного влияния смога, нужно: