Китайский ученый заявил об идеологической предвзятости ChatGPT

ChatGPT имеет политическую позицию, связанную с идеологией. Об этом заявил в издании Global Times старший научный сотрудник Чунъянского института финансовых исследований при Китайском университете Жэньминь в Пекине Дин Ган.

Он сомневается в том, что ИИ без политической позиции вообще возможен. Нейтральный ответ на вопросы политики, культуры и философии невозможен, так как зависит от источников знаний, от информации, которую "загружают" в ИИ. Так, когда ChatGPT попросили прокомментировать бывшего президента США Дональда Трампа, говорят, что он отказался это сделать. А когда его попросили прокомментировать нынешнего президента Джо Байдена, то он употребил слово "потрясающий" и назвал его очень впечатляющим президентом.

Что касается будущего Китая, то ответы ChatGPT были в духе восприятия Западом Китая - что Китай может бросить вызов мировому порядку. Для Китая такой ответ неприемлем и немыслим.

"Эта система в значительной степени опирается на теоретические и исторические познания, сформированные западным опытом, а также сильно окрашена эмоциональным опытом жителей Запада. Незападный опыт и восприятие остаются вне мейнстрима или даже на периферии", - утверждает Дин Ган.

Понимание ИИ с этой точки зрения означает, что он больше не является чисто технологической конкуренцией, а был и будет все более тесно связан с идеологией, заключает эксперт.

Ранее о лжи ChatGPT заявили некоторые эксперты на Западе. В России председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев уличил чат-бот в идеологической предвзятости в духе "устойчивого развития" и фабрикации цитат в угоду идеологической установке о "необходимости" сокращения населения планеты.