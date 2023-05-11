11 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге на все лето закроют движение по улице Красных Командиров

В Екатеринбурге до конца лета будет перекрыто движение по улице Красных Командиров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" закроют движение транспорта по Красных Командиров – от улицы Бабушкина до улицы Стачек. Ограничения будут действовать с 16 мая по 23 августа 2023 года. Как уточнили в мэрии, это связано со строительством тепловой сети.

На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. В администрации заверили, что маршруты следования общественного транспорта не изменятся. Автомобилисты смогут объехать перекрытия по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.

Напомним, также в Екатеринбурге на все лето закроют съезд с улицы Комсомольской на Хрустальную. А на Уралмаше из-за закрытия улицы Победы до середины октября перестанет ходить троллейбус №30.

Теги: улица, закрытие, лето, Екатеринбург


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