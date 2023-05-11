В России возникли проблемы с починкой бытовой техники Bosch

В России возникли сложности с ремонтом бытовой техники Bosch, сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов по ремонту электроприборов.

По их словам, некоторые неисправности стало невозможно устранить оперативно. К примеру, проблемы возникли из-за нехватки электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин, особенно для недавно приобретенных устройств.

Аналитики поясняют, что причина этому — отсутствие качественных аналогов для оригинальных деталей, ввоз которых по параллельному импорту с европейских заводов оказался затруднен. Китайские альтернативы зачастую работают не очень хорошо. При этом проблемы касаются не только Bosch, но и других брендов, в частности, Siemens.

Немецкая компания Bosch официально перестал поставлять в Россию свою технику в марте прошлого года. Устройства и детали к ним поставляются по параллельному импорту.

В августе прошлого года сообщалось, что российская структура немецкой Bosch (ООО "БСХ Бытовые приборы" производит в России холодильники и стиральные машины) намерена продать два своих завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. Отмечается, что из-за санкций заводы не могут полноценно функционировать и поставлять продукцию. Большую часть деталей предприятиям приходила из Евросоюза. Однако представитель российской структуры Bosch не подтвердил Минпромторгу РФ информацию о продаже заводов в России.