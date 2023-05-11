Финский концерн Fortum оценил убытки от списания активов в России почти в два миллиарда евро

Финский энергетический концерн Fortum полностью списал активы в России на 1,7 млрд евро. Компания также сообщила о деконсолидации российского сегмента – контроль над операциями в России полностью утрачен, бизнес в РФ не будет отражен в отчетности за второй квартал 2023 года.

Ранее российские активы компании перешли под управление Росимущества.

Напрямую Fortum в России принадлежал ряд энергетических компаний. В 2008 год Fortum приобрел долю в РАО "ЕЭС России", поэтому уже в 2009 году ТГК-10 стала ОАО "Фортум" (семь тепловых станций на Урале и в Сибири). На открытии ГРЭС в Нягани (ХМАО), построенной Fortum, присутствовали президенты России Владимир Путин и Финляндии Саули Нийнистё. Также Fortum владел 29,5 % ТГК-1.

Также у Fortum есть доля в более чем 75% в международном концерне Uniper. Последний участвовал в проекте "Северный поток-2", а также владеет российской Unipro (когда-то выделенная из РАО "ЕСЭ России" ОГК-4), В состав Unipro входят Сургутская ГРЭС-2, Берёзовская ГРЭС (город Шарыпово, Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Подмоскрвье), Яйвинская ГРЭС (посёлок Яйва, Пермский край), Смоленская ГРЭС (посёлок Озёрный, Смоленская область).

В 2022 году Fortum в четвертый раз стал лидером рейтинга эффективности генерирующих компаний России, составляемого НП "Совет рынка".