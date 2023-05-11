Финский концерн Fortum оценил убытки от списания активов в России почти в два миллиарда евро

11 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Фото: пресс-служба Юнипро

Финский концерн Fortum оценил убытки от списания активов в России почти в два миллиарда евро

Финский энергетический концерн Fortum полностью списал активы в России на 1,7 млрд евро. Компания также сообщила о деконсолидации российского сегмента – контроль над операциями в России полностью утрачен, бизнес в РФ не будет отражен в отчетности за второй квартал 2023 года.

Ранее российские активы компании перешли под управление Росимущества.

Напрямую Fortum в России принадлежал ряд энергетических компаний. В 2008 год Fortum приобрел долю в РАО "ЕЭС России", поэтому уже в 2009 году ТГК-10 стала ОАО "Фортум" (семь тепловых станций на Урале и в Сибири). На открытии ГРЭС в Нягани (ХМАО), построенной Fortum, присутствовали президенты России Владимир Путин и Финляндии Саули Нийнистё. Также Fortum владел 29,5 % ТГК-1.

Также у Fortum есть доля в более чем 75% в международном концерне Uniper. Последний участвовал в проекте "Северный поток-2", а также владеет российской Unipro (когда-то выделенная из РАО "ЕСЭ России" ОГК-4), В состав Unipro входят Сургутская ГРЭС-2, Берёзовская ГРЭС (город Шарыпово, Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Подмоскрвье), Яйвинская ГРЭС (посёлок Яйва, Пермский край), Смоленская ГРЭС (посёлок Озёрный, Смоленская область).

В 2022 году Fortum в четвертый раз стал лидером рейтинга эффективности генерирующих компаний России, составляемого НП "Совет рынка".

Теги: fortum, активы, убытки, списание, активы, генерация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети