В Кузбассе пять человек наказаны за экстремистские комментарии

Первый Восточный окружной суд признал виновными пятерых жителей Кузбасса за призывы к экстремистской и террористической деятельности через комментарии в интернете.

По данным управления ФСБ по Кемеровской области, двое людей получили реальные сроки в виде двух и трех лет лишения свободы. Остальные осужденные наказаны штрафами на сумму в 1,8 млн руб., а также исправительными работами, пишет ТАСС. Жители региона, уточняет издание, в комментариях в соцсетях оскорбляли представителей органов власти и призывали к физической расправе над ними, а также к их расстрелу и сожжению.

Напомним, ранее жителя Магнитогорска (Челябинская область) приговорили к штрафу в размере 350 тыс. руб. за публичные призывы к терроризму и экстремизму - он в соцсетях распространял призывы к насильственным действиям в отношении высших лиц государства в связи с проведением специальной военной операции.