11 Мая 2023
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Общество Свердловская область Курганская область
Фото: Накануне.RU

Курганец выплатит почти полмиллиона за призыв убивать чиновников

Жителя Кургана оштрафовали на 400 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму и экстремизму посредством интернета. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Заседание прошло в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. Как пояснили в ведомстве, курганец призывал свергнуть власть и убить ее представителей, что попадает под (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в ночь на 11 октября в городе Бакал неизвестные разбили окно в здании мэрии и забросили два коктейля Молотова. Позднее оказалось, что виновными были старший сержант Росгвардии Роман Насрыев и старшина МЧС Алексей Нуриев, которые по решению суда отправились в места лишения свободы.

Теги: курганец, Екатеринбург, суд, экстремизм


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