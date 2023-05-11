Курганец выплатит почти полмиллиона за призыв убивать чиновников

Жителя Кургана оштрафовали на 400 тыс. рублей за публичные призывы к терроризму и экстремизму посредством интернета. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Заседание прошло в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. Как пояснили в ведомстве, курганец призывал свергнуть власть и убить ее представителей, что попадает под (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в ночь на 11 октября в городе Бакал неизвестные разбили окно в здании мэрии и забросили два коктейля Молотова. Позднее оказалось, что виновными были старший сержант Росгвардии Роман Насрыев и старшина МЧС Алексей Нуриев, которые по решению суда отправились в места лишения свободы.