11 Мая 2023
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

ДНР и ЛНР отмечают 9-ю годовщину независимости

ДНР и ЛНР сегодня отмечают 9-ю годовщину проведения референдума о самоопределении, на котором подавляющее большинство жителей поддержали государственную самостоятельность провозглашенных республик.

В ДНР массовые мероприятия, как и в прошлом году, запрещены. Врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к жителям республики.

"В этом году мы впервые празднуем этот день уже в составе Российской Федерации. Свершилось великое событие, которого мы ждали: Русский Донбасс вернулся на свою историческую Родину. Сплоченность жителей Донбасса помогла нам в 2014-м стать на путь борьбы за свободу, за то, чтобы не допустить на нашу землю нацизм. Теперь мы не одни. Наше будущее неразрывно сязано с Россией. Я знаю, что каждый из вас готов не покладая рук трудиться, чтобы вновь возродить Донбасс, соединить его тысячами нитей с другими регионами нашей огромной Родины - России", - сказал, в частности, Пушилин в своем коротком видеообращении.

Еще более коротким было поздравление врио главы ЛНР Леонида Пасечника. Он также сказал, что уверен, что донецкая земля обязательно будет полностью освобождена от украинского нацизма.

Напомним, в ДНР независимость поддержали 90%, а в ЛНР - 96%.

Теги: ДНР, ЛНР


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