В Екатеринбурге водитель ГАЗа сбил двух человек и скрылся: ведется розыск

В Екатеринбурге разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел еще утром 29 апреля около участка №15 в коллективном саду "Озерки №1". По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля ГАЗ с кабиной белого цвета, объезжая автомашину МАЗ, сбил двух пешеходов.

Как установили полицейские, шофер МАЗа вместе с прохожим устраняли горение заднего правого колеса, которое при тушении взорвалось. При взрыве оба мужчины сделали шаг назад на проезжую часть, где и были сбиты водителем ГАЗа.

В результате пострадал 28-летний водитель МАЗа, который с ушибами руки и ноги был доставлен в больницу. Также пострадал 60-летний мужчина, который помогал тушить возгорание. От госпитализации он отказался.

Водитель ГАЗа скрылся с места аварии. Известно, что в этот момент он перевозил доски. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения. Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, просят обращаться по телефонам: 02, сот. тел. +7 (999) 563-43-34, а также по адресу: Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20.

Теперь скрывшемуся водителю грозит административная ответственность в виде лишения права управления от 12 до 18 месяцев, либо до 15 суток ареста.