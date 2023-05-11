Губернатор Прикамья подписал указ, позволяющий ему "отрешать" мэров от должностей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил порядок отрешения глав муниципалитетов от должности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В указе говорится, что глава региона в праве вынести предупреждение или объявить выговор главе муниципалитета после информации уполномоченного органа о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей "по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий".

На исправление нарушений главе муниципалитета дается месяц. В противном случае, губернатор может отрешить руководителя от должности. Это решение оформляется администрацией главы региона.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.