На юге Японии в небе замечены таинственные огненные шары

Жители южной префектуры Окинава в Японии вечером в среду видели в небе таинственные огненные шары с длинными "хвостами". Они беззвучно пролетели над островами и исчезли, создав панику в соцсетях.

Большинство сошлось во мнении, что это были метеоры. До поверхности планеты они, скорее всего, не долетели – падения не были зафиксированы. Также не сообщалось о запусках северокорейских ракет или космических пусках других стран. Не поступало информации и о проблемах на американских военных объектах, основная часть которых в Японии расположена именно в префектуре Окинава.