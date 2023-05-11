11 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/rogozin_do

Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

Экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости проведения в России второй волны мобилизации.

По его словам, это необходимо в связи с нехваткой личного состава в зоне СВО.

"У нас есть проблемы с личным составом, понимаете. Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают",— сказал Рогозин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

При этом, по мнению экс-главы "Роскосмоса", в случае набора необходимого числа контрактников мобилизация не понадобится.

"Нас на самом деле нужно было бы собрать в рамках одной армии, одной единой добровольческой русской армии и дать нам тот участок фронта, который сочтет военное командование правильным и наиболее опасным",— заявил Рогозин.

Накануне Рогозин раскритиковал руководство страны за пышное празднование 9 мая. Он призвал "коллег в Москве" "сосредоточиться на проблемах текущей войны и нашего фронта".

Напомним, в конце марта Генеральный штаб ВС РФ сообщил о том, что не планирует проводить вторую волну мобилизации. Об этом заявил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, уже призванных граждан и добровольцев, а также штатных военных хватает для выполнения всех задач.

Теги: дмитрий рогозин, мобилизация, вторая волна мобилизации


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