В Смоленске начнут учить студентов в области самолетостроения

Московский авиационный институт совместно со Смоленским государственным университетом запускает подготовку специалистов в области ракето- и самолетостроения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Он отметил что Смоленский авиационный завод уже подписал соглашение с вузами. В сентябре первые 50 человек поступят на бюджетное обучение по двум новым специальностям. Студенты пройдут обязательную практику на заводе, а после будут трудоустроены по целевому набору. Партнерство вузов было достигнуто при поддержке председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

"Фактически абитуриенты поступают на образовательные программы МАИ, а СмолГУ как вуз-партнер реализует часть обучения. Благодаря этому решению мы сможем закрыть большую часть потребности в высококвалифицированных кадрах для Смоленского авиационного завода", - написал Анохин.

Смоленский авиационный завод был основан в 1926 году и является одним из старейших авиационных предприятий России.