В Екатеринбург прибыла первая партия из 10 новых троллейбусов

Уральская столица получила первую партию обещанных белорусских троллейбусов. В Екатеринбург сегодня доставили 10 из 50 машин, оставшиеся прибудут в город до конца ноября.

Как передает департамент информационной политики Свердловской области, троллейбусный парк решили обновить в год 300-летия Екатеринбурга. Для этого из бюджета было привлечено 1,5 млрд рублей, в том числе из федерального — 1 млрд.

Производителем является белорусское предприятие "Белкоммунмаш". Все троллейбусы оснащены системой удаленного автономного хода, что позволит транспорту передвигаться даже в районах, не оборудованных контактной сетью. Благодаря этому троллейбусы смогут обслуживать больше горожан на более популярных маршрутах.

Презентация нового транспорта состоялась сегодня на Площади 1905 года. Во время церемонии глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев осмотрели транспорт, после чего глава региона вручил водителю одной из новых машин Елене Сафроновой 300-тысячную единую социальную карту "Уралочка".