11 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Свердловская область&quot; / t.me/miduralofficial

В Екатеринбург прибыла первая партия из 10 новых троллейбусов

Уральская столица получила первую партию обещанных белорусских троллейбусов. В Екатеринбург сегодня доставили 10 из 50 машин, оставшиеся прибудут в город до конца ноября.

Как передает департамент информационной политики Свердловской области, троллейбусный парк решили обновить в год 300-летия Екатеринбурга. Для этого из бюджета было привлечено 1,5 млрд рублей, в том числе из федерального — 1 млрд.

Производителем является белорусское предприятие "Белкоммунмаш". Все троллейбусы оснащены системой удаленного автономного хода, что позволит транспорту передвигаться даже в районах, не оборудованных контактной сетью. Благодаря этому троллейбусы смогут обслуживать больше горожан на более популярных маршрутах.

Троллейбусы к 300-летию Екатеринбурга(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Презентация нового транспорта состоялась сегодня на Площади 1905 года. Во время церемонии глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев осмотрели транспорт, после чего глава региона вручил водителю одной из новых машин Елене Сафроновой 300-тысячную единую социальную карту "Уралочка".

Евгений Куйвашев, Алексей Орлов осматривают троллейбусы к 300-летию Екатеринбурга(2023)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Теги: Екатеринбург, троллейбус, 300-летие, юбилей


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