11 Мая 2023
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Общество Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

33% жителей Екатеринбурга не накопили денег на отпуск

У более чем 30% жителей Екатеринбурга нет денег на отпуск. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
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Опрос проводился с 12 апреля по 10 мая 2023 года. В нем приняли участие 13 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов России, в том числе из Екатеринбурга. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), столица Урала оказалась на третьем месте по фактическому бюджету на отпуск (48 тысяч рублей). Это на 6 тысяч больше, чем год назад (42 тысячи рублей).

При этом у 33% опрошенных жителей города вообще нет денег на отпуск. В прошлом году так отвечали 28% екатеринбуржцев, а в 2021 году – 22%.

Больше всего могут позволить себе потратить на отдых жители Москвы – в среднем 55 тысячи рублей на одного человека на неделю. На втором месте Красноярск (50 тысяч рублей), на третьем – Екатеринбург (48 тысяч рублей).

Напомним, ранее другой опрос показал, что каждый пятый россиянин проведет летний отпуск, путешествуя по стране.

Теги: отпуск, деньги, опрос, Екатеринбург


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