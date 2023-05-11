СМИ: Часть транзитных товаров из ЕС "пропадает" в России по дороге в страны СНГ

Часть товаров, направляющихся транзитом из Евросоюза в Армению, Казахстан и Киргизию, исчезает в России. Financial Times называет это явление "призрачной торговлей". По данным издания, с начала СВО из стран ЕС под предлогом транзита было введено товаров на $2 млрд, но пункта назначения достигли товары только на половину этой суммы.