Беспилотник атаковал административное здание в Стародубе Брянской области

Административное здание в городе Стародубе обстреляно украинским беспилотником. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавших нет.

По данным "Базы", атаковано здание военкомата. По предварительным данным, обстрел произошел вечером 10 мая.

Ранее нефтепровод "Дружба" в Брянской области в очередной раз попал под обстрел. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов. Утечек или возгорания не зафиксировано.