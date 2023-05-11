Парк "Уралмаш" могут оставить без денег. Депутат Вихарев обратился к горожанам из-за низкой явки на голосовании

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев обратился к горожанам с просьбой активнее голосовать за Летний парк "Уралмаш" и его благоустройство. как утверждает депутат, парк лидирует в голосовании, однако из-за очень низкой явки рискует даже победителем остаться без финансирования.

"Очень низкая явка. А Москва ставит высокую планку — деньги достанутся победителю, если в голосовании приняло участие 250 тыс. человек. Сейчас в Екатеринбурге проголосовало 66 тыс. Мало. Город в "красной зоне". Есть очень высокий риск, что голосов не хватит, чтобы парк получил деньги", - написал Вихарев в своих соцсетях.

По его словам, неважно проживает ли екатеринбуржец в Орджоникидзевском районе - если город хочет больше зеленых парков и скверов, то благоустройство "Уралмаша" станет первым шагом на пути к этой цели.

"Если навалимся всем миром, объединимся в этом голосовании, то принесем огромную пользу городу. Сделаем один из районов еще лучше, зеленей, уютней. Голосуя сообща, мы точно выбьем финансирование и добьемся возрождения парка. Если промолчим, то упустим этот шанс. Не получим ничего", - отметил депутат.

Он также пообещал горожанам в следующем году поддержать в голосовании парк другого района, чтобы благоустроить еще одну зеленую зону Екатеринбурга, и так - каждый год. После депутат обратился к жителям Академического, чей Преображенский парк побеждал в предыдущие два года, оставляя парк "Уралмаш" на втором месте.



"Отдельно обращаюсь к жителям Академического района. В прошлом году мы с вами сражались. Вы честно победили, - отметил Вихарев. - Вы достойные и сильные соперники, уважаю! Ваш парк будет вас радовать, даже не сомневайтесь. Сегодня я прошу вас стать нашими союзниками и поддержать наш парк. Вместе мы сможем больше!"

Сейчас за благоустройство Летнего парка "Уралмаш" проголосовало уже 36 тыс. человек, в том числе и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Депутат гордумы и основатель медфракции Алексей Вихарев уже второй год подряд поддерживает парк. При его участии была организована рабочая группа, в которую вошли представители администраций города и района, представители благоустройства, архитектуры, строители, руководство парка Маяковского. В прошлом месяце депутат организовал в парке субботник, в котором приняли участие почти 100 человек.