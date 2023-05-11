На Среднем Урале УК заподозрили в незаконном начислении платы жильцам

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве при начислении платы за коммунальные услуги.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что жилые дома в селах Сосновское и Новоисетское Каменского городского округа являются домами блокированной застройки. При этом они отсутствуют в перечне многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми ведет или когда-либо вела управляющая организация. Несмотря на это, местная УК все же начисляла плату за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за содержание жилья.

Проверка показала, что управляющей компанией незаконно произведен расчет и начисление платы жителям трех квартир на сумму более 207 тысяч рублей. Часть этой суммы была затем оплачена.

Сейчас по факту незаконных действий сотрудников УК возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Проводится расследование.

Напомним, ранее в Каменске-Уральском после вмешательства прокуратуры жителям многоквартирного дома сделали перерасчет платы за отопление за три года.