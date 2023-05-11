11 Мая 2023
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Фото: Дума ТВ

Володин назвал причину опасаться предвыборной кампании в США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь задумался о президенте США Джо Байдене. На этот раз российского политика заинтересовала память его американского коллеги.

"Каков Байден! Не помнит, что было вчера, но помнит, что было 30 лет назад. Причем не с ним", - написал Володин в своем telegram-канале.

Далее Володин размышляет о будущей предвыборной кампании Байдена в контексте его противостояния с экс-главой Америки Дональдом Трампом, уточняя, что высокий антирейтинг Трампа – шанс для Байдена. По мнению Володина, если учесть, что в ходе прошедшей избирательной кампании Байден победил исключительно из-за масштабных махинаций (в досрочном голосовании (по почте и лично) приняли участие 101,4 млн человек (63,8% избирателей)), во второй раз это может не получиться.

Поэтому, уверен Володин, там делают всё, чтобы оппонентом был Трамп, и президентская избирательная кампания в США превращается в цирк.

"Можно было бы спокойно наблюдать за этим весельем, если бы не одно но: это опасное шоу происходит в государстве, обладающем ядерным оружием и эмиссионным центром мировой резервной валюты", - написал Володин.

Теги: Вячеслав Володин, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы


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