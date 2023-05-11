В столице Филиппин пропала 23-летняя россиянка

В столице Филиппин пропала 23-летняя россиянка. СМИ сообщают об этом со ссылкой на мать Юлии Чумак. Сейчас в ситуации разбирается российское посольство в Маниле.

Мать девушки рассказала, что Юлия приехала в страну 6 мая, с тех пор на связь с родственниками и друзьями не выходила. Она хотела устроиться работать в компанию Metrocity Ai.

В прессе распространяются версии одна хуже другой: девушка могла попасть в сексуальное рабство или же ее могли использовать как донора органов.

Между тем, в авиакомпании Gulf Air, рейсом которой Юлия Чумак должна была прилететь в Манилу из Стамбула, не нашли сведений о такой пассажирке на своих самолетах.