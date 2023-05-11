Генпрокуратура разберется в возможном запрете празднования Дня Победы в Красной Поляне

Депутат Госдумы Александр Хинтшейн обратился в Генпрокуратуру и к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Причина – якобы объявленный в Красной Поляне запрет отмечать День Победы.

"Администрация сочинского курорта Красная Поляна якобы запретила отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику. По крайней мере, так объяснили возмущенным постояльцам в отелях "Риксос" и "Мариотт", сославшись на соответствующее письменное указание. Им заявили, что это "политика нейтралитета", и в отелях могут, дескать, жить люди с разной (!) позицией (аудиозапись есть)", - написал Хинштейн в своем telegram-канале.

В публикации Хинштейн привел фото и видео, на которых "хорошо видно отсутствие какой-либо праздничной символики не только в отелях, но и на улицах курорта".

"Такое чувство, что Красная Поляна – уже не наша земля. Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в том ничего предосудительного. В ответ на жалобу в официальный ТГ-канал администрации людям сообщили, что "возложение цветов и памятные акции проходят у памятников военной истории"", - написал Хинштейн.

Депутат обратился к губернатору Краснодарского края, а также Генпрокурору, посчитав, что "такое историческое беспамятство надо лечить хирургическим способом".