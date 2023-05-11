В Тюменской области ситуация с лесными пожарами стабилизировалась

В Тюменской области пожарная обстановка стабилизировалась, но ситуация остается очень серьезной, сообщили Накануне.RU в департаменте Лесного хозяйства

По данным Информационного центра областного правительства, природные пожары не угрожают населенным пунктам на территории Тюменской области. Об этом доложили главы муниципалитетов на очередном заседании регионального штаба

По данным на утро 11 мая в регионе действует восемь лесных пожаров на площади 4 324 га. Два из них локализованы. За истекшие сутки зафиксирован один новый лесной пожар и ликвидировано девять лесных пожаров на площади более 5 083 га.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе насчитывалось 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1 704 га. К 9.00 11 мая их количество сократилось до 11 на общей площади 1 390 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области в течение минувших суток занимались в общей сложности 920 человек, использовалось 167 единиц техники.

Для борьбы с огнем применялись 6 вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели в общей сложности 306 сливов воды общим объемом 1 524 тонны.

В окрестностях населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от действующих в регионе природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование. Организована работа по расширению минерализованных полос.