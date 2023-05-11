Le Figaro: ВС РФ применили против ВСУ технологически революционный танк "Армата"

Россия начала применять в боях против ВСУ технологически революционный танк Т-14 "Армата", пишет французское издание Le Figaro.

"Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью", — пишет автор статьи.

"Армата" — это предвестник технологической революции, и нам следует готовиться к его массовому прибытию", — говорится в материале издания.

Автор назвал танк "прорывом", отметив, что "Армата" будет использоваться в связке с боевыми машинами пехоты, передает РИА Новости.

В конце апреля сообщалось, что российские военные начали применять новейшие танки Т-14 "Армата" в зоне спецоперации для ведения огня по украинским позициям. По словам источника, танки Т-14 "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.