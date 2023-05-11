МЧС предупредило Средний Урал о возможности образования смога
ГУ МЧС Свердловской области предупреждает местных жителей о возможности образования смога на территории региона 11-13 мая. Причиной стала складывающаяся лесопожарная обстановка и атмосферные условия на Среднем Урале.
Тем временем смог уже накрыл Екатеринбург. В связи с этим спасатели опубликовали следующие рекомендации.
- окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);
- открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
- употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,
- максимально ограничить курение,
- избегать употребления спиртных напитков,
- отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки,
- чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха).
- при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.
Напомним, вчера в МЧС сообщили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенных пунктам в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.
Перед этим полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время совещания с ГФИ назвал меры, которые должны выполнять власти регионов для подготовки к пожароопасному периоду. По его словам, череда серьезных возгораний, с которыми на минувшей неделе столкнулись жители Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, требует повышенного внимания к профилактике подобных происшествий.