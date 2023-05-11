МЧС предупредило Средний Урал о возможности образования смога

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает местных жителей о возможности образования смога на территории региона 11-13 мая. Причиной стала складывающаяся лесопожарная обстановка и атмосферные условия на Среднем Урале.

Тем временем смог уже накрыл Екатеринбург. В связи с этим спасатели опубликовали следующие рекомендации.

окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,

максимально ограничить курение,

избегать употребления спиртных напитков,

отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки,

чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха).

при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу.

Напомним, вчера в МЧС сообщили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенных пунктам в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

Перед этим полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время совещания с ГФИ назвал меры, которые должны выполнять власти регионов для подготовки к пожароопасному периоду. По его словам, череда серьезных возгораний, с которыми на минувшей неделе столкнулись жители Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, требует повышенного внимания к профилактике подобных происшествий.