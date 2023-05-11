11 Мая 2023
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Фото: Накануне.ru

Уральский город Сухой Лог частично остался без воды из-за аварии

Часть уральского города Сухой Лог оказалась обезвожена.

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который считается близким к администрации свердловского губернатора, сегодня около 6 часов утра в Сухом Логу произошел сбой на насосно-фильтровальной станции. В результате часть жителей города осталась без воды.

Изначально предполагалось, что сбой может быть связан с пожарами, так как в территории горит 4 тысячи гектаров. Однако позже глава Сухого Лога Рафаил Мингалимов сообщил, что с возгораниями авария не связана, а вышел из строя насос. Воду пообещали включить в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе сильный пожар уже выводил из строя систему водоснабжения другого уральского города – Асбеста. Тогда оказались обесточенными скважины местного Водоканала.

Теги: вода, сбой, Сухой Лог


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