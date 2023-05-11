11 Мая 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото: Накануне.ru

В Курской области из-за обстрела ВСУ нарушено электроснабжение поселка

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что рано утром со стороны Украины зафиксировано пять прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района.

Частично нарушено электроснабжение, написал глава региона в своем telegram-канале. Как только позволит ситуация, специалисты приступят к восстановлению.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о поиске среди жителей Белгородской области желающих рыть окопы и обращении жителей села Красное к ЧВК "Вагнер" являются фейком со стороны Киева.

Теги: Теткино, Курская область, обстрел


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