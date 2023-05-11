Минобороны РФ: российскому обществу необходим ментальный иммунитет

Обществу в России, в том числе молодежи и личному составу Вооруженных сил, нужен ментальный иммунитет от информационного влияния западных стран.

Об этом сообщил советник главы Минобороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье для журнала "Арсенал Отечества". По его словам, Запад ведет против Москвы ментальную войну, чтобы парализовать волю и оккупировать сознание. Борьба ведется за то, что слышат и видят люди, за то, как они чувствуют и переживают, как мыслят и воспринимают информацию, а также за их ценности.

Ильницкий отметил, что "наличие реальных и потенциальных угроз и рисков для национальной безопасности при развязывании противником ментальной войны требует обеспечения ментальной безопасности", и ее исходными платформами являются ментальная гигиена и ментальный иммунитет.

Ментальная гигиена "состоит в наработке – через воспитание и обучение – у подрастающего поколения и личного состава ВС РФ - навыка самостоятельной работы с информацией, способности критически мыслить – того, что называется умением жить своим умом, не пассивно потребляя информацию, но активно работая с нею".