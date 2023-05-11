11 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Telegram/Mash

Трамп: "Я встречусь с Путиным, встречусь с Зеленским"

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил CNN, что встретился бы с российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы прекратить конфликт.

По его словам, если он вновь станет главой государства, то урегулирует ситуацию вокруг бывшей советской республики в течение 24 часов. "Я встречусь с Путиным, встречусь с Зеленским. У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено", - отметил политик.

Ранее Трамп отмечал, что бы позволил России вернуть территории Украины, где большинство составляет русскоязычное население.

Теги: Трамп, Зеленский, Путин, Украина


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.03.2023 21:36 Мск Из эфира вырезали слова Трампа об урегулировании конфликта на Украине

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