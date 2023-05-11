Трамп: "Я встречусь с Путиным, встречусь с Зеленским"

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил CNN, что встретился бы с российским президентом Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы прекратить конфликт.

По его словам, если он вновь станет главой государства, то урегулирует ситуацию вокруг бывшей советской республики в течение 24 часов. "Я встречусь с Путиным, встречусь с Зеленским. У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено", - отметил политик.

Ранее Трамп отмечал, что бы позволил России вернуть территории Украины, где большинство составляет русскоязычное население.