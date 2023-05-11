Минтруд: по программе субсидирования найма на работу устроились 13 тысяч россиян

В России в 2023 году по программе субсидирования найма компании взяли на работу 13 тыс. человек.

Как заявили в Минтруде, из этого количества 12,4 тыс. — молодые специалисты. Большинство из них — слесари, врачи и бухгалтеры. В получении денежных компенсаций, как правило, заинтересован малый бизнес.

Крупные предприятия не хотят сталкиваться с бюрократическими сложностями, при этом принимает на работу тысячи работников до 30 лет ежегодно. Как считают эксперты, субсидии помогают неопытным россиянам трудоустроиться, при том, что спрос на молодежь растет и без этого.

Программа субсидирования найма была запущена в 2021 году, в конце 2022 года кабмин продлил ее действие до конца 2023 года. Мера поддержки предполагает предоставление денежных компенсаций работодателям за наем безработных граждан.

Также льгота распространяется на соискателей, потерявших работу из-за сокращения штата. Кроме того, выплаты положены за наем участников спецоперации или членов семьи военнослужащего, погибшего в ходе боевых действий, сообщают "Известия".