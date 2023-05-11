Маркетплейсы обяжут ссылаться на сертификаты качества

Депутаты Госдумы нашли способ подтверждать безопасность товаров в интернете.

Согласно проекту закона, который готовят к внесению в Думу, маркетплейсы заставят давать ссылку на легальный сертификат качества продукции. Такие документы есть в реестре Росаккредитации в интернете, следует из законопроекта. Как считают парламентарии, это позволит российским покупателям выбирать только безопасные изделия.

В настоящее время продавцы в Сети не предоставляют такие документы. В Минэкономразвития признали: вопрос качества товаров в интернете актуален.

Как сообщила замглавы Роскачества Ольга Шанаева, организация уже предлагала рассмотреть вопрос о наличии сертификата и декларации непосредственно в карточке изделия. Для этого онлайн-продавцам рекомендовали внедрить автоматические алгоритмы проверки и интеграцию сертификатов и деклараций с реестром Росаккредитации, сообщают "Известия".