Россиян защитят от коллекторов с помощью приставов

В России за правомерностью телефонных звонков и требований коллекторов будут следить судебные приставы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, расширяющий полномочия ФССП по контролю за деятельностью таких компаний. Служба будет наделена правом требовать у операторов мобильной связи данные о звонках "вышибал" и запрашивать сведения из кредитных отчетов должника.

В настоящее время ФССП не может требовать у операторов сотовой связи данные о звонках коллекторов должнику, а подавляющее большинство нарушений в сфере возврата средств происходит с использованием телефона.

Как считают эксперты, данные меры позволят эффективнее бороться со злоупотреблениями коллекторов, однако существует риск "коллапса взыскания" — у ФССП недостаточно кадров для такого контроля, сообщают "Известия".

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин решил узнать мнение россиян о возможном ужесточении наказания для коллекторов.