11 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россиян защитят от коллекторов с помощью приставов

В России за правомерностью телефонных звонков и требований коллекторов будут следить судебные приставы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, расширяющий полномочия ФССП по контролю за деятельностью таких компаний. Служба будет наделена правом требовать у операторов мобильной связи данные о звонках "вышибал" и запрашивать сведения из кредитных отчетов должника.

В настоящее время ФССП не может требовать у операторов сотовой связи данные о звонках коллекторов должнику, а подавляющее большинство нарушений в сфере возврата средств происходит с использованием телефона.

Как считают эксперты, данные меры позволят эффективнее бороться со злоупотреблениями коллекторов, однако существует риск "коллапса взыскания" — у ФССП недостаточно кадров для такого контроля, сообщают "Известия".

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин решил узнать мнение россиян о возможном ужесточении наказания для коллекторов.

Теги: коллекторы, приставы, ФССП


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Ранее 07.02.2023 09:28 Мск Володин обратился к россиянам из-за коллекторов

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