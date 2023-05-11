СМИ: во внутрипартийных праймериз не примет участия треть региональных депутатов-единороссов

Каждый третий региональный депутат "Единой России" не будет принимать участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в новый созыв своего парламента.

Это, как правило, означает отказ от переизбрания. Самое существенное обновление может произойти в Бурятии, где на новый срок не претендуют 46% единороссов, в Ростовской области (44%) и Якутии (40%).

В Центральной России ситуация противоположная: ярославские и смоленские депутаты от "Единой России" хотят сохранить мандаты чуть ли не полным составом. От участия в праймериз там отказались только 16% и 12% единороссов соответственно, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, на предварительное голосование "Единой России" зарегистрировались более полумиллиона человек