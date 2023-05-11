Атомную подлодку "Красноярск" передадут в ВМФ РФ в 2023 году

Вторая серийная атомная субмарина "Красноярск" будет передана Военно-морскому флоту в конце 2023 года, либо в начале 2024 года.

Ранее ожидалось, что ее передача состоится в конце 2022 года. Подлодка в марте текущего года вернулась на завод для устранения выявленных в ходе испытаний замечаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что подлодки семейства "Борей-А" обеспечат безопасность России на десятилетия вперед.