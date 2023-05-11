11 Мая 2023
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Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Гладков опроверг призывы рыть окопы

Сообщения о поиске среди жителей Белгородской области желающих рыть окопы и обращении жителей села Красное к ЧВК "Вагнер" являются фекком со стороны Киева.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира во "ВКонтакте". Он зачитал обращение жителя области, который   рассказал о якобы призыве записываться через центр занятости на строительные работы для возведения оборонительных сооружений за 1 тыс. руб. "Никто никаких окопов не собирает рыть", — заявил губернатор.

Он также рассказал о появившейся в Сети видеозаписи, на которой несколько людей, представившиеся жителями села Красное в Шебекинском округе, просят основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина защитить их от обстрелов украинской армии. Как отметил Гладков, глава округа Владимир Жданов вместе с представителем силовиков опросил жителей Красного, но те не узнали обращавшихся с Пригожину людей.

Ранее мобилизованные из Белгорода просили губернатора купить им квадрокоптеры, приборы ночного видения, радиостанции.

Теги: Гладков, Вагнер, Ураина


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