11 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: www.capital.ro

Philips продолжит поставки медоборудования в Россию

Компания Philips не будет прекращать поставки медицинского оборудования в Россию.

Заявление об этом прозвучало от генерального директора компании Роя Джейкобса во время собрания акционеров в Амстердаме.

При этом на мероприятии речь шла о блокировании поставок России. Однако глава компании сообщил, что право на здравоохранение является всеобщим, поэтому крупнейший в мире производитель медицинского оборудования продолжит отправлять его в российские лечебные учреждения и заниматься сервисным обслуживанием, в том числе своих аппаратов УЗИ и МРТ.

При этом торговлю средствами личной гигиены компания свернула, сделав исключение лишь для продуктов, связанных с уходом за будущими матерями.

Теги: Philips, медоборудование


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