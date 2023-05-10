Предварительно дефицит бюджета РФ за 4 месяца составил 3,424 триллиона рублей

По предварительной оценке Министерства финансов РФ, дефицит федерального бюджета за январь-апрель составил 3,424 триллиона рублей.

Согласно информации на сайте Минфина, за четыре месяца доходы в бюджет составили 7,782 триллиона рублей. Это на 22% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Расходы также выросли на 26%, составив 11,206 триллиона рублей.

"При этом в части поступления ключевых не нефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика", - отмечают в ведомстве.