Чехия заявила, что передаст ВСУ два зенитно-ракетных комплекса "Куб"

Чехия намерена снабдить Украину двумя зенитно-ракетными комплексами "Куб". Об этом накануне в интервью Чешскому радио заявил президент республики Петр Павел, добавив, что ВСУ обучены работе с подобного рода техникой.

Он также рассказал, что страна уже снабдила украинских солдат почти сотней танков, таким же количеством БТР и множеством боеприпасов. В ПВО "Куб" находится большое количество ракет, которые, по словам президента, военные смогут использовать сразу после получения.

Помимо этого Петр Павел сообщил, что снабжать Украину боеприпасами Чехия сможет и из третьих стран. Кроме отремонтированных танков и БМП, стране, по словам президента, стоит задуматься о поставке собственных самолетов L-159.

"Они в качестве самолетов прямой боевой поддержки именно в контрнаступлении могли бы Украине существенно помочь", - добавил Павел.

Напомним, на прошлой неделе президент Чехии подарил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пистолет. В своих соцсетях он пояснил, что этот образец оружия — издание ордена Белого льва (высшая государственная награда Чехии).