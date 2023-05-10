Певицу Монеточку* будут судить за отсутствие маркировки "иноагент" в своих публикациях

В отношении Елизаветы Гырдымовой*, более известной как певица Монеточка*, возбуждено административное дело.

Согласно информации из картотеки судов общей юрисдикции Москвы, речь идет об отсутствии маркировки "иностранного агента" в ее публикациях. О каких именно публикациях идет речь в материалах дела не указывается.

Напомним, в январе текущего года Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него певицу Елизавету Гырдымову*. До этого певица выступила с концертом в Литве, где с флагом участников белорусских протестов прокричала в микрофон "Слава...", на что ее фанаты ответили "...Украине". Это является нацистским лозунгом запрещенной в России экстремистской "Организации украинских националистов".

После этого депутат Госдумы Жанна Рябцева высказалась по поводу действий певицы, назвав Монеточку* - предателем. Кроме того, после националистических лозунгов, свердловский фермер решил назвать именем артистки свиноматку. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, действия уроженки Екатеринбурга - это "печальное зрелище", за которым следует народное презрение.

* Признана в РФ иностранным агентом