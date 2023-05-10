Лесной пожар в Режевском районе может добраться до поселка Стриганово

Поселок Стриганово в Режевском районе может оказаться в огне из-за лесного пожара. О таком риске сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора Свердловской области.

Восемь человек уже эвакуированы, сейчас с огнем борются 47 человек. На участке пущен встречный пал. В населенный пункт также выехал пожарный поезд со станции Егоршино.

При этом, буквально перед сообщением о пожаре в Режевском районе, в МЧС сообщили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенных пунктам в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

Напомним, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время совещания с ГФИ назвал меры, которые должны выполнять власти регионов для подготовки к пожароопасному периоду. По его словам, череда серьёзных возгораний, с которыми на минувшей неделе столкнулись жители Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, требует повышенного внимания к профилактике подобных происшествий.

За минувшие выходные дни в Свердловской области также было возбуждено более 20 уголовных дел по фактам лесных пожаров.