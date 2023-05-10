Лесной пожар в Режевском районе может добраться до поселка Стриганово

10 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;ЧП Курган&quot; / t.me/chp_45

Лесной пожар в Режевском районе может добраться до поселка Стриганово

Поселок Стриганово в Режевском районе может оказаться в огне из-за лесного пожара. О таком риске сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора Свердловской области.

Восемь человек уже эвакуированы, сейчас с огнем борются 47 человек. На участке пущен встречный пал. В населенный пункт также выехал пожарный поезд со станции Егоршино.

При этом, буквально перед сообщением о пожаре в Режевском районе, в МЧС сообщили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенных пунктам в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

Напомним, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время совещания с ГФИ назвал меры, которые должны выполнять власти регионов для подготовки к пожароопасному периоду. По его словам, череда серьёзных возгораний, с которыми на минувшей неделе столкнулись жители Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, требует повышенного внимания к профилактике подобных происшествий.

За минувшие выходные дни в Свердловской области также было возбуждено более 20 уголовных дел по фактам лесных пожаров.

Теги: Стриганово, поселок, пожар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети