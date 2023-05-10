10 Мая 2023
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Происшествия Центральный ФО
Фото: НАК

ФСБ задержала уроженку Украины при подготовке теракта в центре Самары

В Самаре задержали россиянку, уроженку Украины при попытке передать неизвестному компоненты для поджога площади им. Куйбышева. С 1 по 6 мая в городе проходил Международный антифашистский фестиваль с участием более 1 тыс. человек. Целью террористической атаки, по сведениям пресс-службы УФСБ России по Самарской области, было воздействие на органы власти РФ и склонение к отказу от проведения СВО.

Как сообщают в ведомстве, злоумышленница была задержана сотрудниками местного УФСБ после того, как заложила в тайник полиэтиленовый пакет, где и находились воспламеняемые компоненты. В ее автомобиле обнаружили телефон с перепиской с неизвестным, представлявшимся сотрудником одной из военных организаций Украины.

"Наш человек его (пакет) заберет и 1 мая на площади Куйбышева совершит поджог", - гласило сообщение неизвестного. Сама девушка заявила, что не знала собеседника лично - только то, что он был на Украине, а сейчас находится в России. Она также рассказала, что родом из Донецка и не была уверена, что из ее действий что-то получится.

Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30 - пункту "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ "Приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Фигуранте уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщники все еще в розыске.

Теги: ФСБ, теракт, Самара, украинка


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